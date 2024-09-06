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«Задрали с этой мобилизацией»: генерал-лейтенант и депутат прокомментировал призывы провести мобилизацию

Депутаты Госдумы России прокомментировали необх...

dzen.ru

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Андрей Гурулев, депутат Госдумы и бывший военный лидер, уверенно заявил, что России не нужна дополнительная мобилизация. Он выразил свою позицию во время трансляции на телеканале «Забайкалье» и в сообщении, размещенном в Telegram.

Аргументация против дополнительной мобилизации

Гурулев представил несколько убедительных аргументов, подкрепляющих его мнение:

  • Адекватное количество военнослужащих: Гурулев отметил, что в рядах вооруженных сил достаточно персонала благодаря усиленному набору добровольцев, особенно после последних терактов.
  • Самодостаточность оборонно-промышленного комплекса: по мнению Гурулева, российский оборонно-промышленный комплекс полностью способен удовлетворить потребности армии, включая поставки обмундирования, боеприпасов и техники, без необходимости дополнительной мобилизации.
  • Экономические последствия: депутат подчеркнул, что дополнительная мобилизация могла бы усилить уже существующий дефицит рабочих кадров, что отрицательно сказалось бы на экономическом развитии страны.

Поддержка от коллеги

Такую же позицию занимает и Виктор Соболев, другой депутат Госдумы. Соболев подтвердил, что планов по новой мобилизации нет, отмечая, что каждый регион уже имеет задачу по набору необходимого количества контрактников для удовлетворения потребностей армии.

Заявления Гурулева и Соболева отражают общую уверенность властей в том, что существующие меры по набору и снабжению войск достаточны. Они подчеркивают, что нет необходимости в дополнительной мобилизации, так как текущий оборонный потенциал России является стабильным и самодостаточным.

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