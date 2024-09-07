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«Задрали с этой мобилизацией»: генерал-лейтенант и депутат ГД прокомментировал призывы провести мобилизацию

В последнее время вопросы о мобилизации активно...

zabrab75.ru

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В последнее время вопросы о мобилизации активно обсуждаются в Российской Федерации, однако, по мнению депутата Госдумы Андрея Гурулева, дополнительная мобилизация не требуется. Парламентарий привел несколько аргументов, подтверждающих его позицию.

Основания против мобилизации

Наличие достаточного числа добровольцев: Гурулев отметил, что в российской армии достаточно новобранцев, которые добровольно заключают контракты с Минобороны. «У нас нет проблемы с людьми, людей море», — подчеркнул он.

Усиление патриотических настроений: По словам депутата, интерес к службе в армии заметно вырос после недавних событий, включая теракт в «Крокус Сити Холле». Этот фактор также способствует увеличению числа добровольцев.

Экономические последствия мобилизации: Гурулев выразил опасения относительно возможного негативного влияния массовой мобилизации на экономику страны, указывая на уже существующий дефицит рабочей силы. «Сегодня уже есть очень серьезный дефицит рабочей силы», — заявил он, подчеркивая, что мобилизация могла бы усугубить эту проблему.

Контекст и поддержка позиции

Подобные мнения не являются уникальными среди российских законодателей. Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев также высказывался против новой мобилизации, подчеркивая, что для пополнения войск достаточно добровольцев. По его словам, каждый регион РФ имеет задачу набрать определенное количество военнослужащих по контракту, что исключает необходимость в мобилизации.

Позиция депутата Гурулева отражает общее мнение многих российских законодателей и подчеркивает стремление избежать дополнительной мобилизации, основываясь на текущем числе добровольцев и потенциальных экономических последствиях. Это подход, который, по его мнению, поможет сохранить стабильность в стране и избежать дополнительных нагрузок на экономику и общество.

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