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«Задрали с этой мобилизацией»: генерал-лейтенант Гурулёв прокомментировал призывы провести мобилизацию

Последние заявления депутатов Госдумы РФ касают...

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Последние заявления депутатов Госдумы РФ касаются вопросов мобилизации. Андрей Гурулев, выступая на телеканале «Забайкалье», поделился аргументами, почему дополнительное привлечение граждан в Вооруженные силы не требуется. Его мнение подкрепляют события и текущие обстоятельства в стране.

Андрей Гурулев, выражая недовольство постоянными вопросами о мобилизации, подчеркнул, что необходимости в новой волне нет. Депутат привел три ключевых аргумента, подтверждающих его позицию:

Прилив новобранцев: по словам Гурулева, существует значительный приток добровольцев, которые желают служить в армии. Этот интерес усилился после теракта в «Крокус Сити Холле», что говорит о готовности граждан защищать страну без принудительной мобилизации.

Возможности оборонно-промышленного комплекса: депутат упомянул, что Россия обладает необходимыми ресурсами для обеспечения своих военных. Снабжение войск оружием, боеприпасами и техникой находится на должном уровне благодаря возможностям отечественного производства.

Экономический аспект: Гурулев также обратил внимание на серьезный дефицит рабочей силы, который усугубится в случае мобилизации. Вывод большого числа людей из экономической деятельности может негативно сказаться на экономике страны.

Эти аргументы нашли поддержку и у других депутатов, включая Виктора Соболева, который подтвердил отсутствие планов по новой мобилизации и упор на добровольное контрактное служение.

Согласно последним заявлениям депутатов Госдумы, Россия находится в стабильном положении в отношении военного комплектования, и текущий ресурс добровольцев вместе с возможностями оборонной промышленности позволяет избежать дополнительной мобилизации. Это свидетельствует о силе и готовности страны поддерживать свою оборону без значительного влияния на общественную и экономическую жизнь.

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