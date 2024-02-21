В Государственной думе готовятся к рассмотрению законопроекта, направленного на дополнительное расширение мер социальной поддержки для населения.

В настоящее время многие российские семьи получают государственную помощь в форме единовременного пособия. Но на данный момент только родители детей до 17 лет имеют право на эту ежемесячную выплату.

Согласно предложению депутатов, планируется продлить срок получения пособия на детей до достижения ими 18 лет. Пояснения законодателей основаны на положениях Семейного кодекса, где лица до 18 лет считаются детьми и находятся под опекой родителей.

Авторы нововведения отмечают, что подростки в возрасте от 17 до 18 лет продолжают свое обучение в учебных заведениях и не имеют постоянной работы. Следовательно, они остаются финансово зависимыми от своих родителей.

Если законопроект будет принят, он начнет действовать с 1 января 2024 года. Это изменение позволит расширить социальную защиту подростков и поддержать семьи в трудные экономические времена, пишет ИА UssurMedia.