Новости России
· Ульяна Сенько

Зачислят задним числом: сделано срочное заявление по новым выплатам для россиян

Зачислят задним числом: сделано срочное заявление по новым выплатам для россиян

100-raskrasok.ru

Подписаться в Telegram

В Государственной думе готовятся к рассмотрению законопроекта, направленного на дополнительное расширение мер социальной поддержки для населения.

В настоящее время многие российские семьи получают государственную помощь в форме единовременного пособия. Но на данный момент только родители детей до 17 лет имеют право на эту ежемесячную выплату.

Согласно предложению депутатов, планируется продлить срок получения пособия на детей до достижения ими 18 лет. Пояснения законодателей основаны на положениях Семейного кодекса, где лица до 18 лет считаются детьми и находятся под опекой родителей.

Авторы нововведения отмечают, что подростки в возрасте от 17 до 18 лет продолжают свое обучение в учебных заведениях и не имеют постоянной работы. Следовательно, они остаются финансово зависимыми от своих родителей.

Если законопроект будет принят, он начнет действовать с 1 января 2024 года. Это изменение позволит расширить социальную защиту подростков и поддержать семьи в трудные экономические времена, пишет ИА UssurMedia.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане ожидается 25-градусная стужа и туман

Гид по скидкам Казани

день назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

как установить вентиляционную решетку от тараканов

Лонгриды

день назад

«В первую очередь мы врачи, а потом блогеры»: как два медика из Пестречинской ЦРБ стали популярны в интернете

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин

хим завивка на длинные волосы в Красноярске

Новости Татарстана

день назад

Киберкоманда «Ак Барс» проиграла в первом матче «Игр будущего» в Казани

Новости Татарстана

21 час назад

В Татарстане выросла смертность от онкозаболеваний за 2023 год

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане ожидается плавное потепление

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за ДТП встали трамваи

Новости Татарстана

день назад

Ключи от нового дома вручили раненному бойцу СВО из Татарстана
Лонгриды
7 дней назад

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

«Рестораны готовят вау-эффект»: где казанцам отметить День Святого Валентина и чем их готовы удивить

Новости Казани

час назад

«Пирамиду» весной закроют на ремонт

Интересное в Казани

4 часа назад

Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии

Новости Татарстана

3 часа назад

Danone планирует продать российский бизнес компании из Татарстана

Новости Татарстана

5 часов назад

К логистическому центру в Свияжске проведут электроснабжение за 160 млн рублей
Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега
Лонгриды
8 дней назад

Последствия снежного шторма в Казани: УК не справляются, Метшин призвал горожан выходить на уборку снега

Новости Казани

5 часов назад

В доме, где жил Максим Горький могут сделать гостиницу

Новости Татарстана

6 часов назад

Стали известны районы с самыми дорогими новостройками Казани

Новости Казани

19 часов назад

В Казани появится фабрика катализаторов
Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году
Лонгриды
10 дней назад

Ждем АИ-92 по 60 рублей за литр? Что будет с ценами на бензин в Татарстане в 2024 году