Зачислят задним числом: сделано новое заявление по выплатам для россиян

Стало известно, что в Государственную думу на рассмотрение был внесен законопроект, подразумевающийся в улучшении мер финансовой поддержки населения Российской Федерации.

Депутаты выразили инициативу продлить выплату пособия на ребенка до того, как он не достигнет совершеннолетия, а именно 18 лет. В настоящее время данную поддержку получают российские семьи, пока их детям не исполнится 17 лет.

По мнению авторов законопроекта, согласно законам России, ребенком считается лицо, которое не достигло 18-летия, поэтому пособие для семей с детьми до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке, не соответствует нормам Семейного кодекса РФ.

Вместе с тем, депутаты, разработавшие законопроект, заявляют, что граждане 17-18 лет продолжают учиться в общеобразовательных учреждениях и не могут обеспечивать себя сами, продолжая зависеть от своих родителей, поэтому пособие, по их мнению, нужно выплачивать до наступления совершеннолетия.

В случае принятия законопроекта, он вступит в законную силу задним числом с 1 января текущего 2024 года, сообщает ussurmedia.