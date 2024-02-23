Зачислят задним числом: известно новое заявление по выплатам для россиян

Рассмотрение данного законопроекта свидетельствует о стремлении государства расширить социальную поддержку для населения, в данном случае семей с несовершеннолетними детьми. В настоящее время родители получают ежемесячное пособие только до 17 лет ребенка, однако законопроект предлагает его продлить до достижения детьми 18 лет.

Это связано с тем, что по семейному кодексу дети считаются лицами, не достигшими 18 лет, и до этого возраста они остаются зависимыми от родителей, которые обеспечивают их воспитание и содержание. Кроме того, указывается на то, что в этом возрасте многие дети продолжают обучение и не трудоустроены на постоянную работу. В случае принятия законопроекта, он начнет действовать с 1 января 2024 года.