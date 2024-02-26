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Зачислят за прошлый месяц: сделано оперативное заявление по новым выплатам для россиян

Зачислят за прошлый месяц: сделано оперативное заявление по новым выплатам для россиян

vsesvoi43.ru

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Появилась информация, что в настоящее время в Государственной думе Российской Федерации находится новый законопроект, который предполагает расширение и улучшение финансовой поддержки для граждан страны.

Законопроект, направленный на расширение мер социальной поддержки для населения, предполагает продление срока получения единого пособия на детей до 18 лет. В настоящее время родители имеют право на ежемесячную выплату только до достижения их детьми 17 лет.

Предложение о продлении срока получения пособия до 18 лет обосновывается тем, что согласно Семейному кодексу Российской Федерации лица, не достигшие 18 лет, признаются детьми. Авторы предложения отмечают, что дети в возрасте от 17 до 18 лет продолжают учебу в образовательных учреждениях и часто не трудоустроены на постоянную работу, оставаясь зависимыми от родителей, которые обеспечивают их содержание.

Принятие законопроекта предполагает расширение социальной поддержки для семей с детьми, облегчая их финансовое положение. Если законопроект будет принят, он вступит в силу с 1 января 2024 года, сообщили в ussurmedia.

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