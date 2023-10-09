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Зачислят по новым правилам: стало известно кому точно повысят плату за услуги ЖКХ

Зачислят по новым правилам: стало известно кому точно повысят плату за услуги ЖКХ

tvcenter.ru

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С начала октября вступили в силу обновленные правила оплаты коммунальных услуг. Жителям необходимо быть внимательными, чтобы избежать дополнительных расходов. Наталья Казанцева, эксперт из ГУУ, в интервью агентству "Прайм" пояснила главные изменения.

Владельцы квартир регулярно платят за обслуживание и ремонт общих помещений. Однако возможны дополнительные платежи из-за недобросовестных действий некоторых жильцов.

Согласно изменениям в Гражданском кодексе, если определенный владелец квартиры приводит к дополнительным расходам на обслуживание общности собственников, эти расходы будут возложены на нарушителя, а не на управляющую компанию. Для выявления нарушителей планируется использовать записи с камер наблюдения и показания свидетелей.

Казанцева также подчеркнула, что новые меры не должны стать причиной необоснованного увеличения платежей со стороны управляющих компаний. Компаниям также недопустимо откладывать ремонт.

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