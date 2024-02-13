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Зацелованные богом: Тамара Глоба назвала 3 знака зодиака, которых ждет счастье с 13 февраля

Зацелованные богом: Тамара Глоба назвала 3 знака зодиака, которых ждет счастье с 13 февраля

polymerh.ru

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Астролог Тамара Глоба определила созвездия, которые будут удачливы с 13 февраля. По ее словам, представителей этих знаков зодиака ожидают приятные перемены в различных сферах жизни.

Тельцам предсказывается увеличение деловой активности и забот. Успех придет как в деловых поездках, так и в повседневной жизни. Важные телефонные звонки и договоренности принесут положительные результаты, а спорные вопросы будут решены в положительном ключе.

Близнецы претендуют на успех в поездках, особенно в сферах, связанных с личной жизнью и творческими начинаниями. Появятся новые связи, а также могут быть восстановлены прошлые. Прибыль будет, но она будет немедленно потрачена на различные нужды.

Львы добьются выдающихся успехов в работе. Они получат возможность приобрести важные навыки в своей профессиональной сфере, сообщает progorod43.

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