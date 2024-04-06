Забудьте про навоз. Просто полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами
dzen.ru
Для получения богатого и вкусного урожая необходимо удобрять растения во время вегетации.
Это можно делать с использованием промышленных удобрений или народных методов, основанных на природных питательных веществах.
Через 15-20 дней после посадки томатов и огурцов рекомендуется подкармливать их настоем крапивы и других сорняков. При цветении растений можно использовать удобрения с содержанием калия и фосфора, такие как зольной настой, раствор йода или борной кислоты. Сообщает Наша Газета.
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