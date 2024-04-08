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· Ульяна Сенько

Забудьте про навоз. Полейте землю таким народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

Забудьте про навоз. Полейте землю таким народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

binomen.ru

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Для достижения богатого урожая необходимо внимательно подходить к подкормке растений в период их активного роста. Использование как промышленных, так и природных удобрений способствует насыщению почвы необходимыми питательными веществами.

При высадке томатов полезно на дно ямы положить кусочек свежей рыбы или небольшую рыбку, например, кильку, и посыпать сверху золой. Этот метод насыщает почву фосфором, калием и важными микроэлементами.

Для огурцов в ямку можно добавить порцию свежего навоза, а сверху – перепревший навоз или компост с добавлением золы. Эта подкормка обогащает почву азотом и микроэлементами, создавая теплую среду для корней.

Примерно через 15-20 дней после высадки и затем ежемесячно помидоры и огурцы полезно подкармливать настоем из крапивы или других сорняков. Для его приготовления зеленую массу следует залить водой и оставить насыщаться на 1-1,5 недели, после чего развести отвар с водой и полить под корень.

Во время цветения томатов и огурцов рекомендуется использовать удобрения, богатые калием и фосфором. Опрыскивание отваром из золы, раствором йода или борной кислоты способствует улучшению цветения и завязыванию плодов.

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