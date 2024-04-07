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· Артем Акчурин

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов ведрами

supersadovnik.ru

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Для того чтобы обеспечить обильный и качественный урожай, растения необходимо удобрять в период их вегетации. Этот процесс может осуществляться с применением промышленных удобрений или с использованием народных методов, которые базируются на использовании натуральных питательных веществ, идеально подходящих для питания растений.

При посадке помидоров рекомендуется в дно посадочной ямки поместить кусочек свежей рыбы или маленькую рыбку, такую как килька, и посыпать ее чайной ложкой золы перед посадкой рассады. Этот способ обеспечивает растение фосфором, калием и микроэлементами.

Для посадки огурцов в ямку вместо рыбы можно добавить совок свежего навоза перед посадкой растения. Затем сверху следует добавить еще один совок перепревшего навоза или перегноя, смешанного со столовой ложкой золы. Этот метод обеспечивает растение азотом, микроэлементами и поддерживает тепло для корней, что особенно важно для огурцов – теплолюбивых культур.

В процессе роста помидоров и огурцов, примерно через 15-20 дней после посадки и затем раз в месяц, рекомендуется удобрять растения отваром из крапивы и других сорняков. Для этого зеленую массу порубите, залейте водой, накройте и оставьте на неделю-полторы. Разбавьте этот отвар водой в пропорции 1 к 10 и внесите под корень, приблизительно от одного до двух литров на растение, чтобы обеспечить растения азотом, калием и железом.

В период цветения помидоров и огурцов желательно удобрять их средствами с высоким содержанием калия и фосфора. Как только на растениях появятся первые цветочные соцветия, их можно подкармливать отваром из золы, раствором йода или борной кислоты.

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