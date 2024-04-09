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· Ульяна Сенько

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов полными ведрами

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать урожай огурцов полными ведрами

sekrety-kulinarii.ru

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Для того, чтобы вырастить богатый урожай, огородникам необходимо внимательно относиться к подкормке растений на всех этапах их развития, используя как традиционные, так и народные методы удобрения.

При высадке помидоров, полезно поместить в ямку кусочек свежей рыбы или небольшую рыбу типа кильки, посыпав сверху золой. Эта техника обогащает почву фосфором и калием, а также необходимыми микроэлементами, способствуя росту здоровых растений.

Огурцы отзывчивы к добавлению в посадочную лунку свежего навоза, который затем покрывается слоем перепревшего компоста с золой. Такая смесь обеспечивает поддержание тепла у корней и насыщает почву азотом и другими полезными элементами.

Через две-три недели после посадки, а затем ежемесячно, рекомендуется удобрять помидоры и огурцы настоем из крапивы или других полезных сорняков. Этот настой, разбавленный водой, эффективно способствует росту растений, обогащая их азотом, калием и железом.

При наступлении цветения, очень полезно использовать удобрения, богатые калием и фосфором, такие как отвар из древесной золы, растворы йода или борной кислоты, что способствует образованию здоровых плодов.

Таким образом, правильный выбор и чередование удобрений поможет огородникам добиться высоких результатов и получить обильный урожай качественных овощей.

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