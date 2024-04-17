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Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать огурцы полными ведрами

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать огурцы полными ведрами

rtek24.ru

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Достижение богатого и вкусного урожая возможно благодаря правильной подкормке в период активного роста растений.

Особенно эффективными считаются методы, использующие природные источники питательных веществ, которые не только стимулируют рост, но и улучшают вкус плодов.

Подкормка для томатов

Для начала жизни томатов идеально подходит подкормка из свежей рыбы. При посадке рассады в лунку можно добавить небольшой кусочек рыбы или целую маленькую кильку, посыпать её золой для обогащения почвы калием и фосфором. Этот метод помогает томатам быстро адаптироваться и начать активный рост.

Подкормка для огурцов

Огурцы, предпочитающие богатую почву, отзываются на подкормку свежим навозом. В лунку перед посадкой кладется слой свежего навоза, затем слой перепревшего компоста с золой. Такая питательная среда обеспечивает растениям азот и микроэлементы, способствует удержанию тепла вокруг корней.

Важно не забывать о подкормке растений во время их активного роста. Настой из крапивы и других сорняков, который готовится путем брожения растительной массы в воде, является отличным источником азота. Этот настой вносится под корень каждые 15-20 дней и обогащает почву калием и железом, что важно для здоровья и урожайности томатов и огурцов.

На стадии цветения томатов и огурцов важно обеспечить растениям достаточное количество фосфора и калия. Зольный настой, раствор йода, или борная кислота подойдут для этого как нельзя лучше. Эти подкормки помогают улучшить качество цветения и способствуют образованию здоровых плодов.

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