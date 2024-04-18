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Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать огурцы полными ящиками

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать огурцы полными ящиками

organicwoman.ru

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Для того чтобы получить обильный и вкусный урожай, крайне важно обеспечивать растения качественной подкормкой во время их активного роста.

При этом использование натуральных источников питательных веществ позволяет не только способствовать росту растений, но и значительно улучшить вкус плодов.

Подкормка томатов:

Оптимальный старт для томатов можно обеспечить с помощью свежей рыбы. При посадке рассады рекомендуется класть в посадочную ямку маленький кусок рыбы или целую кильку, после чего посыпать её золой. Зола является источником калия и фосфора, что необходимо для быстрой адаптации и роста томатов.

Подкормка огурцов:

Для огурцов, предпочитающих плодородную почву, отлично подойдет подкормка из свежего навоза. На дно посадочной лунки укладывается слой свежего навоза, который покрывается перегноем и золой. Эта комбинация обогащает почву азотом и микроэлементами, способствуя удержанию тепла у корневой системы.

Уход за растениями в период роста:

В период активного роста растения нуждаются в регулярных подкормках настоем из крапивы и других сорняков. Этот настой, который готовится путем брожения растительных остатков в воде, вносится под корень каждые две-три недели. Он насыщает почву калием и железом, что способствует улучшению здоровья растений и увеличению урожая.

Подкормка в фазу цветения:

Важно также обеспечить достаточное питание растений на стадии цветения. Зольный настой, раствор йода или борная кислота могут значительно улучшить процесс формирования цветов, что в итоге способствует росту здоровых плодов.

Использование этих природных методов подкормки значительно повышает урожайность и улучшает качество плодов, делая их не только вкуснее, но и полезнее.

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