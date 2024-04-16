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Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным средством и будете собирать урожай огурцов ведрами

Забудьте про навоз. Полейте землю этим народным средством и будете собирать урожай огурцов ведрами

binomen.ru

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Для достижения обильного и ароматного урожая огурцов и томатов необходима качественная подкормка, основанная на традиционных агротехнических практиках.

Использование природных удобрений позволяет обогатить растения необходимыми питательными элементами, увеличивая их плодородие и устойчивость к болезням.

При высадке томатной рассады в почву целесообразно вносить органические компоненты. Например, на дно посадочной лунки можно поместить свежую рыбу или мелкую рыбку, такую как килька, засыпать её золой и слегка присыпать землёй перед посадкой самого растения. Этот метод способствует насыщению растений фосфором и калием, а также важными микроэлементами, благоприятствуя их росту и развитию.

Для огурцов рекомендуется использовать слегка иной подход: на дно лунки кладётся совок свежего навоза, засыпается тонким слоем земли, а сверху добавляется ещё один слой перепревшего навоза или компоста, смешанного с золой. Такая подготовка почвы обогатит огурцы необходимым азотом и обеспечит дополнительное тепло корневой системе, что особенно важно для хорошего роста этих теплолюбивых растений.

После посадки, примерно через две-три недели и в последующем каждый месяц, полезно подкармливать огурцы и томаты настоем сорной травы, такой как крапива. Для приготовления такого удобрения требуется залить измельчённые сорняки водой и оставить их настаиваться под крышкой на 10-15 дней до начала активного брожения. После этого настой разводится водой в пропорции 1:10 и используется для полива растений.

В фазу цветения томатов и огурцов особенно важно обеспечить их удобрениями, богатыми калием и фосфором. Для этого подойдут зольный настой, раствор йода или борная кислота, что способствует формированию здоровых и крупных плодов.

Эти методы органического земледелия помогут достичь высоких результатов в выращивании культур и удовлетворят потребности самых требовательных садоводов.

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