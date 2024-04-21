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Забудьте про навоз навсегда. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать огурцы большими ящиками

Забудьте про навоз навсегда. Полейте землю этим народным удобрением и будете собирать огурцы большими ящиками

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Для садоводов, желающих эффективно удобрить свои огурцы, настой из банановой кожуры представляет собой перспективное и экологичное решение. Калий и фосфор, содержащиеся в кожуре, способствуют здоровью и росту растений, делая их более устойчивыми к болезням.

Получить настой просто: соберите кожуру нескольких бананов, замочите в воде на пару дней, отцедите и разведите с водой в соотношении один к пяти. Этот метод не только экономичен, но и помогает улучшить структуру почвы, увеличивая содержание органических веществ. Используя банановую кожуру в качестве удобрения, вы не только увеличиваете урожайность огурцов, но и вносите свой вклад в экологическое садоводство.

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