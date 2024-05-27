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· 16+ · Алина Алмакаева

Забудьте про клещей навсегда: это простое средство дает 100% результат

Лето - это не только время беззаботных пикников и радостных встреч с природой, но и сезон, когда клещи могут испортить удовольствие от отдыха.

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Лето - это не только время беззаботных пикников и радостных встреч с природой, но и сезон, когда клещи могут испортить удовольствие от отдыха. Однако, помимо химических репеллентов, сама природа предлагает нам решение этой проблемы.

Хотя клещи миниатюрны, их обоняние острое. Некоторые растения, например, розмарин и чеснок, обладают сильным запахом, который может отпугнуть этих опасных паразитов.

Розмарин не только прекрасно декорирует сад и добавляет вкус блюдам, но также обеспечивает защиту от клещей.

Чеснок, благодаря своим фитонцидам, является настоящим ужасом для многих насекомых, включая клещей.

Если хотите избежать неприятных встреч с клещами, можно создать собственный спрей-репеллент, смешав эфирные масла лаванды, розмарина и мяты с водой и уксусом. Этот ароматный эликсир поможет защитить вас от нежелательных гостей при выходе на природу.

Однако не забывайте о мерах предосторожности и регулярно проверяйте себя и своих близких на наличие клещей после прогулок.

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