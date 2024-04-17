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Забудете об огурцах из магазина! Этот сорт вырастет даже у начинающих огородников. С трех кустов - больше 10 кг

Забудете об огурцах из магазина! Этот сорт вырастет даже у начинающих огородников. С трех кустов - больше 10 кг

raicvetov.ru

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Огурцы сорта «Китайский долгожитель» обещают стать настоящим открытием для любителей крупных и сочных овощей.

Этот сорт поражает своими внушительными размерами, достигая длины до 50 сантиметров! Но, помимо этого, он также привлекателен своими качествами и урожайностью.

Благодаря своей самоопыляемости, «Китайский долгожитель» подходит для выращивания в различных климатических условиях. Это означает, что даже начинающие огородники могут успешно выращивать этот сорт без особых трудностей.

Огурцы этого сорта обладают не только внушительным размером, но и отличным вкусом. Сладковатый аромат и хрустящая текстура делают их прекрасным выбором для свежего употребления в салатах или закусках. Более того, они отлично подходят для маринования благодаря своей плотности и сочности.

Для достижения максимального вкуса и урожайности, рекомендуется следить за регулярным поливом и удобрением растений. Также важно не допускать перезревания плодов, собирая их на ранней стадии зрелости.

«Китайский долгожитель» не только принесет вам удовольствие от выращивания и урожая, но и удивит вас своими возможностями. Попробуйте этот сорт и наслаждайтесь великолепными огурцами прямо из своего собственного сада!

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