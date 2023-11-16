Заберут в зону СВО даже не служивших: Минобороны прокомментировало слухи о новой волне мобилизации в России

В Российской Федерации с 1 октября началась стандартная процедура осеннего призыва на службу в армию России, которая должна завершиться 31 декабря 2023 года. Тем не менее в текущем году повестки получают не только граждане РФ, обязанные по закону прослужить в армии от 12 до 18 месяцев в зависимости от уровня образования, но и россияне, которые уже давно отдали свой долг родине, сообщает progorod43.

Население нашего государство не спокойно восприняло вышеназванную ситуацию, что на данный момент еще и усугубляют распространяющиеся в Интернете слухи о начале новой волны мобилизации. Более того, родственников и родителей все чаще стали пугать информацией о том, что действующие на данный момент призывники могут быть отправлены в зону СВО или же на новые присоединенные к России территории.

Генеральный штаб Российской Федерации, а также представители Кремля убеждают граждан России, что начавшаяся вторая волна мобилизации - это ложь и слухи. Никакого масштабного призыва нет и в ближайшем будущем не будет. Более того, власти РФ заявляют, что солдат-срочников никто не будет направлять в зоны Спецоперации на Украине и на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Добавим, что военный комиссариат РТ заявил, что для того, чтобы поступить на контрактную службу в Вооруженные силы РФ, нужен только паспорт и военный билет не обязателен. Другими словами, чтобы вступить в ряды российских войск по контракту, прохождение обязательной срочной военной службы в армии не требуется.

Для заключения контракта с ВС РФ гражданин России должен быть совершеннолетним и не иметь серьезных заболеваний. Военная комиссия при определении военной должности кандидата также учитывает уровень образования.