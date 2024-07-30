Заберут в армию на 2 года: в Госдуме сделал экстренное заявление

Россия стоит на пороге кардинальных изменений в миграционной политике. Серия новых законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля над миграционными потоками и интеграцию иностранных граждан, вызывает живой интерес и дискуссии в обществе.

Ключевым моментом предложений является введение обязательной постановки на воинский учет для иностранцев, желающих получить российское гражданство, а также увеличение сроков прохождения службы в армии до двух лет и повышения призывного возраста. Это предложение сопрягается с получением паспорта гражданина РФ, что предполагает более тесную интеграцию мигрантов в социальную и оборонительную структуру страны.

Депутаты предложили разработать «Кодекс мигрантов», который будет включать основные нормы поведения для иностранцев на территории России. Этот документ предусматривает, в числе прочего, обязательное знание русского языка и уважение культурных традиций страны. Такие меры нацелены на гармоничную интеграцию мигрантов в российское общество.

В рамках новой политики предлагается внедрение дактилоскопической и геномной регистрации для иностранцев, что должно повысить уровень безопасности. Психологическое тестирование также войдет в стандартную процедуру приема на работу мигрантов, что позволит лучше оценивать их адаптацию.

Новые меры вызывают неоднозначную реакцию. С одной стороны, они направлены на укрепление законности и порядка, с другой — порождают опасения по поводу возможного ущемления прав мигрантов и увеличения бюрократических процедур.

Изменения в миграционной политике России олицетворяют попытку страны адаптироваться к новым глобальным и внутренним вызовам. Однако для обеспечения их эффективности и справедливости потребуется тщательный баланс между интересами национальной безопасности и правами человека. Эти реформы, несомненно, окажут значительное влияние на общественное и политическое устройство России в ближайшие годы, сообщает Lenta.ru.