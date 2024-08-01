Заберут в армию на 2 года: в Госдуме России сделали экстренное заявление

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Россия активизирует свою миграционную политику, представляя комплекс новых законодательных мер, нацеленных на строгий контроль и продвижение интеграции иностранцев.

Среди прочего, начинается новая эра обязательной воинской регистрации для иностранных граждан, желающих получить российское гражданство. Эти шаги породили широкие обсуждения в обществе и политических кругах.

Основные новации в миграционной политике

Значительным новшеством становится требование для иностранцев, претендующих на российское гражданство, служить в армии в течение двух лет. Эта мера направлена на углубленную интеграцию в оборонную и социальную структуру страны.

Создание кодекса для мигрантов

Депутаты вносят предложение о создании «Кодекса мигрантов», который станет включать основные принципы поведения для иностранных граждан в России. Особое внимание уделяется знанию русского языка и уважению к российским культурным традициям, что должно помочь в адаптации мигрантов.

Усиленные меры безопасности

Вводятся дополнительные меры безопасности, включая обязательную дактилоскопическую и геномную регистрацию, а также психологическое тестирование для оценки соответствия мигрантов требованиям общества и их адаптации.

Изменения в сроке военной службы

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне, Алексей Журавлёв, подчеркивает, что увеличение срока службы до двух лет касается не только иностранцев, но и российских граждан. Это решение обусловлено потребностью в более продолжительном обучении из-за возросшей технологичности вооружённых сил, поскольку одного года становится недостаточно для подготовки квалифицированных специалистов.

Реакция общества и перспективы

Реформы вызывают смешанные отклики в обществе, где некоторые видят в них необходимость для укрепления законности, в то время как другие обеспокоены возможным ущемлением прав мигрантов. Важно, чтобы в процессе внедрения нововведений был найден баланс между обеспечением национальной безопасности и соблюдением прав человека, чтобы изменения способствовали достижению целей новой миграционной политики, укрепляя демократические основы и правовое государство.

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