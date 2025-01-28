Заберут в армию даже через год после призыва: что приготовило Минобороны молодым россиянам

Власти РФ выразили поддержку предложению по реформированию системы призыва в армию, при этом указали на необходимость внесения определенных корректировок.

Информация об этом содержится в документе, полученном РИА Новости.

«Законопроект получил одобрение от Правительства Российской Федерации с оговоркой по предложенным замечаниям», — уточняется в тексте.

Критика со стороны властей связана с расхождением между заголовком законопроекта и его фактическим содержанием, особенно в части, касающейся организации процесса призыва.

Инициатива принадлежит Андрею Картаполову, главе комитета по обороне. Законопроект предусматривает, что лица, уже призванные, но не направленные на службу по разным причинам, будут включены в следующие призывные этапы на протяжении года.

Дополнительно предложено упростить структуру призывных комиссий, создав единую комиссию в городах федерального значения и несколько комиссий в районах и округах. Это направлено на снижение количества чиновников и медицинских специалистов, участвующих в призыве, и уменьшение затрат на медицинское оснащение.

Эти меры ожидаются как шаг к улучшению эффективности призывной кампании и сокращению расходов на ее проведение.