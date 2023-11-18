Новости России
· Алина Алмакаева

«Заберут на СВО даже не служивших»: в Минобороны назвали критерии

«Заберут на СВО даже не служивших»: в Минобороны назвали критерии

omvesti.ru

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По информации progorod43, в ходе осеннего традиционного призыва на службу в армию РФ, повестки получают не только граждане, которым только предстоит пройти срочную военную службу, но и граждане, которые уже завершили данную обязанность. Такая ситуация вызвала волнение среди россиян, и в сети и через СМИ разносились слухи о возможности новой мобилизации в стране. Пугали граждан не только началом нового масштабного призыва, но и тем, что молоденьких солдат-срочников могут отправить на Украину или на недавно присоединенные территории. Однако, представители власти и Генштаб уже неоднократно заявляли, что информация о новой мобилизации является ложной, и нового призыва на службу в ВС РФ пока не планируется. Отрицательно высказывались и вышестоящие органы власти по поводу слухов о направлении солдат-срочников в зону СВО и на новые территории, призывая граждан не верить всему, что распространяется в Интернете.

Кроме того, военкомат РТ сообщил, что для поступления на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту требуется только наличие российского гражданства. Военный билет не является обязательным условием. То есть, чтобы стать контрактником в российской армии и отправиться в зону боевых действий, не обязательно проходить срочную службу в армии России, главное – быть совершеннолетним, иметь российский паспорт и не страдать серьезными заболеваниями.

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