Заберут на СВО даже не служивших: Минобороны прокомментировало слухи о новой волне мобилизации в России

Стало известно, что в ходе осеннего традиционного призыва на службу в армию РФ, повестки получают не только граждане, которым только предстоит пройти срочную военную службу, но и граждане, которые уже давно завершили данную законную обязанность, сообщает progorod43.

У россиян такая ситуация вызвала волнение, а в сети и через СМИ начали расползаться слухи о начале новой волны мобилизации в России. Более того, граждан пугают не только началом нового масштабного призыва, но и тем, что юные солдаты-срочники в ближайшее время могут отправиться на поле боевых действий на Украине или на территории, которые были не так давно присоединены к Российской Федерации.

Представители власти России, а также Генштаб уже не первый раз заявляют, что информация о начала второй волны мобилизации ложная, более того, в ближайшее время никакой речи о новом масштабном призыве на военную службу в ВС РФ не ведется. Слухи, про отправление солдат-срочников в зону СВО и на новые территории, вышестоящие органы власти также отрицают и призывают не верить всему, что распространяется в Интернете.

Добавим, что военкомат РТ сообщил, что для поступления на военную службу в Вооруженные силы РФ по контракту требуется только наличие российского гражданства. Наличие военного билета не требуется в обязательном порядке. Другими словами, чтобы вступить в российские войска на контрактной основе и отправиться в зону боевых действий необязательно до этого проходить срочную службу в армии России, важно только быть совершеннолетним, иметь российский паспорт и не страдать серьезными заболеваниями.