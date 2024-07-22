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Заберут машину и посадят: новые штрафы в России за нарушение ПДД уже с 25 июля

Среди российских автолюбителей распространились...

corelsite.ru

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Среди российских автолюбителей распространились слухи о предстоящем увеличении штрафов за дорожные нарушения, вызывая общее беспокойство.

Наше исследование последних изменений в Кодексе об административных правонарушениях РФ показывает, что с августа 2022 года значительных изменений, которые бы увеличивали размер штрафов, не внесено.

Последние изменения в законодательстве

Последние коррективы в КоАП были внесены в 2022 году, и с тех пор новых изменений, касающихся увеличения штрафов, не производилось. Это опровергает распространенные мнения о непрерывном ужесточении штрафных санкций как не соответствующие действительности.

Реальные нововведения в законодательстве

С 25 июля 2022 года стали действовать более строгие правила для лиц, лишенных права управления, которые продолжают садиться за руль. Для таких нарушителей предусмотрены штрафы от 50 000 до 100 000 рублей или обязательные работы. В случаях особо серьезных нарушений возможно наложение уголовной ответственности.

Усиление мер против мусора из автомобилей

Добавлено также новое законодательство, которое ужесточает наказания за выбрасывание мусора из автомобилей, начиная с лета 2022 года. Это направлено на улучшение экологической обстановки и повышение уровня ответственности водителей.

Правила призваны укрепить безопасность на дорогах и повысить сознательность водителей. Важно оставаться информированным и не поддаваться на неподтвержденные слухи и дезинформацию.

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