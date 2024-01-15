За воду и отопление платить больше не нужно: пенсионерам объявили об ожидаемом сюрпризе

Пожилым гражданам России сообщили, что у них есть возможность освободить себя от оплаты отопления и водоснабжения при определенных условиях, передает «Примпресс». Эксперт Анастасия Киреева подчеркивает, что многие пенсионеры в разных регионах страны смогут сократить свои расходы на ЖКХ. Условия для использования этой возможности были специально упрощены для пожилых людей, предоставив им такую опцию в определенных сценариях.



Если оказанные услуги были некачественными, пожилые граждане смогут не платить за них. Киреева поясняет: «Нарушение нормативов, например, вода из крана некачественного цвета или холодная вместо горячей, позволит не оплачивать такую услугу, предоставив соответствующее заявление».





Эксперт отмечает, что процедура освобождения от оплаты стала проще. Ранее требовалось вмешательство специалистов УК для фиксации ситуации, но теперь достаточно предоставить подтверждение некачественных услуг в виде фотографий или видеозаписей.Кроме того, установка специального счетчика на отопление позволит избежать оплаты за эту услугу. Счетчик будет фиксировать расход тепловой энергии, и в случае, если коммунальные службы не примут эти данные, квитанцию можно не оплачивать, что подтверждено Конституционным судом.Следует отметить, что пенсионеры в России также могут вернуть половину суммы за некачественно оказанные коммунальные услуги, как было подтверждено Верховным судом РФ.