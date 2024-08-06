«За такое теперь точно полностью запретят садиться за руль»: водителей ждет неожиданный сюрприз: уже в августе

С 1 августа 2024 года в России вступят в силу значительные изменения в законодательстве, которые значительно повлияют на жизнь автолюбителей. Согласно новым нормам, судебные приставы смогут самостоятельно налагать ограничения на вождение для владельцев автомобилей, имеющих долги свыше 10 тысяч рублей. Такие меры будут применяться немедленно — если запрет введён в пятницу, он начнёт действовать с понедельника.

Эта мера фактически подразумевает полный запрет на управление любым транспортным средством, как личным, так и арендованным. Если водителя остановят сотрудники ГИБДД и в базе будет зафиксировано такое ограничение, это приведёт к лишению водительских прав.

По мнению экспертов, подобные меры, хоть и могут показаться строгими, имеют обоснованные цели. Накопление долгов по штрафам и другим обязательным платежам часто связано с безответственным отношением граждан к финансам. Это угрожает стабильности платёжных систем и государственных институтов, вызывая обеспокоенность у властей. Запрет на управление автомобилями для злостных неплательщиков можно считать эффективным средством воздействия, способным побудить их погасить задолженности.