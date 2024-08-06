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· 16+ · Алина Алмакаева

За такое конфискуют транспорт и посадят: новые штрафы за нарушение ПДД уже с 25 июля

С 25 июля 2024 года в России начинает действова...

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С 25 июля 2024 года в России начинает действовать новый пакет законов, который значительно усиливает наказания за нарушение правил дорожного движения. Это касается не только увеличения размеров штрафов, но и введения более строгих мер, таких как конфискация транспортного средства и уголовная ответственность.

Изменения включают следующие пункты:

Штрафы: за повторные серьезные нарушения ПДД (например, проезд на красный сигнал светофора, превышение скорости более чем на 40 км/ч и вождение в состоянии алкогольного опьянения) размеры штрафов возрастут до 50 тысяч рублей.

Конфискация: транспортное средство может быть отобрано, если водитель дважды в течение года совершит серьезные нарушения.

Уголовная ответственность: за правонарушения, приведшие к ДТП с пострадавшими, будет действовать уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

Основная цель этих изменений — снижение числа аварий и повышение дисциплины среди водителей. Обновленные нормы вызвали активные обсуждения: одни выступают за ужесточение наказаний для повышения безопасности, другие выражают опасения по поводу возможных злоупотреблений правоохранителей и несоразмерности мер.

Введение новых правил побуждает водителей пересмотреть свои права и обязанности с целью более внимательного и ответственного поведения за рулем.

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