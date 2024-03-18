Новости России
· Артем Акчурин

За спиной вырастут крылья: Глоба пообещала самую счастливую весну только одному знаку зодиака

За спиной вырастут крылья: Глоба пообещала самую счастливую весну только одному знаку зодиака

rg.ru

Подписаться в Telegram

Предстоящие месяцы обещают стать изумительными для одного из знаков зодиака. Известная астрологиня Тамара Глоба пророчит ему счастье без каких-либо ограничений.

Вы сами заметите, как всё в вашей жизни начнёт меняться к лучшему. Работа, из которой вы уже думали уйти, внезапно откроет перед вами новые перспективы. И вставать по утрам, чтобы пойти, на первый взгляд, в привычное место, станет неожиданно приятным. Индивидуальное желание работника многое значит. Деньги и предложения о продвижении в карьере будут приходить к вам как по волшебству.

Вашу повседневность наполнит новое увлечение, на которое прежде времени не хватало. Оно настолько в вас зажжет страсть, что вы не сможете представить свою жизнь без него. И именно в этот период вы словно обретете крылья, которые унесут вас в новые впечатления.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

9 часов назад

Глава районов Казани Сергей Миронов был уволен из-за утраты доверия

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

сетка в вентиляцию от тараканов круглая

Новости Татарстана

13 часов назад

В Татарстане скончался бывший прокурор Рамиль Халиуллин

Интересное в Казани

3 дня назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

ремонт телефонов blackberry в Москве

Новости Татарстана

11 часов назад

В Татарстане замминистра хотят уволить за покупку иностранных акций

Новости Татарстана

день назад

На подъезде к Свияжску растянулась пробка на 4 километра

Новости Казани

13 часов назад

Архитектор не подтвердил эскиз комплекса на берегу Казанки

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани

Новости Татарстана

10 часов назад

В Казани на Вознесенском тракте запустят новые троллейбусы
Новости Татарстана
12 часов назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

3 часа назад

В «Нэфис Косметикс» прокомментировали массовое отравление своих сотрудников

Гид по скидкам Казани

11 часов назад

Попробуйте это хотя бы раз: что нужно успеть сделать этой зимой

Новости Татарстана

4 часа назад

Татарстан попал в топ-30 регионов по уровню зарплат в стране

Новости Татарстана

4 часа назад

Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с падением снега на младенца в Татарстане
Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили
Лонгриды
5 дней назад

Война двор на двор: как два двора на Ямашева в Казани благоустройство делили

Новости Татарстана

4 часа назад

40 работников «Нэфис Косметикс» заразились сальмонеллезом в Татарстане

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане прогнозируют небольшой снег и морозы

Новости Казани

8 часов назад

Солист «Иванушки International» признался в любви к Казани
Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.
Полезное
6 дней назад

Кто вправе вскрывать двери без хозяев? Опубликован полный перечень агентств и служб, которым это разрешено без последствий.