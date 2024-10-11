За скрытые номера прилетят штрафы с камер: эксперимент стартует в нескольких регионах уже в октябре

Начиная с октября 2024 года, автомобилистов в России ждет множество значительных изменений, связанных с увеличением стоимости автомобилей и внедрением новых страховых политик и штрафных санкций.

Вот краткий обзор ключевых нововведений, которые необходимо учитывать каждому водителю.

Увеличение стоимости автомобилей из-за роста утилизационного сбора

С первого октября текущего года вводится повышение утилизационного сбора, при этом базовая ставка остается на уровне 20 000 рублей. Нововведение включает в себя рост коэффициентов, что приведет к существенному удорожанию автомобилей, особенно импортируемых и малолокализованных в России.

Введение единого полиса ОСАГО для России и Белоруссии

С октября также начнет действовать единый полис ОСАГО, который будет касаться как России, так и Белоруссии. Эта услуга будет добровольной, и стоимость стандартного полиса ОСАГО останется неизменной для тех, кто не будет использовать новую опцию.

Переход данных ОСАГО к новой базе

С октября 2024 года база данных ОСАГО переходит в управление Банка России. В этой базе будут храниться данные не только о полисах ОСАГО, но и о других страховых продуктах. Переход может сопровождаться техническими сбоями, хотя больших изменений для автовладельцев не предвидится.

Введение QR-кода для оформления ДТП

Добавление QR-кода на бланки извещений о ДТП позволит водителям быстро переходить на сайт «Госуслуги» для оформления аварий без участия ГИБДД, что упростит процесс возмещения убытков.

Штрафы за скрытые номера

Вводятся штрафы за скрытые регистрационные номера автомобилей. Камеры будут автоматически фиксировать такие нарушения, что является частью пилотного проекта по внедрению «умных» транспортных систем.

Эти изменения представляют собой важные моменты для внимания каждого российского автомобилиста, начиная с октября 2024 года.