За простые монетки из СССР готовы заплатить больше 100 тысяч рублей — поищите у себя

Монеты, выпущенные в период СССР, не пользуются особым спросом среди нумизматов и коллекционеров. Однако, существуют исключения, которые оцениваются в современном мире по высокой цене.

Например, легендарным экземпляром является червонец "Сеятель" - советская монета, известная каждому нумизмату, по словам издания "Царьград" (18+). Ее выпускали в 1923 и 1925 годах. Обе версии этой монеты безусловно культовые, а их стоимость начинается от 100 тысяч рублей.

Также, монеты, выпущенные в 1942 году, имеют высокую рыночную стоимость. Тогда оборудование Ленинградского монетного двора было эвакуировано на Урал, поэтому количество выпущенных монет было ограниченным. Особенно ценятся монеты достоинством в 10 и 15 копеек.

Еще одной ценной редкостью являются 20 копеек 1931 года. Интересно отметить, что они были отчеканены из серебра, что в СССР не повторялось вновь. Сегодня коллекционеры готовы выложить от 150 тысяч рублей за такие монеты.