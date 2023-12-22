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За пивом сходить не удастся: Fix Price и «Красное и Белое» объявили об ограничениях для всех россиян

За пивом сходить не удастся: Fix Price и «Красное и Белое» объявили об ограничениях для всех россиян

tut-magaz.ru

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Россиянам сообщают, что торговые точки двух крупных и популярных сетей магазинов совсем скоро закроются, но только на время, пишет PRIMPRESS.

Ретейлеры Fix Price и «Красное и Белое» пришли к выводу, что в связи с наступлением долгожданного праздничного периода в России нужно внести перемены в график работы, чтобы сотрудники насладились в полной мере празднованием Нового года вместе со своими семьями, друзьями и компаниями.

Согласно информации от представителей Fix Price, магазины будут работать на один час меньше 31 декабря, а 1 и 2 января значительная часть торговых точек будет закрыта. С 3 числа магазины начнут открываться, но не все сразу, а постепенно, и полное открытие и возвращение в обычный режим состоится ближе к завершению каникул.

«Красное и Белое» не будет работать в ночь с 31 декабря на 1 января, и в первый день нового года откроется после 13:00, при том, что магазин алкогольной продукции всегда открывает двери 9:00.

Добавим, что предстоящие праздничные каникулы начнутся 30 декабря 2023 года, а завершатся 8 января 2024, и на работу вся страна выйдет только во вторник 9 января.

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