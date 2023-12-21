За пивом сходить не получится: Fix Price и «Красное и Белое» объявили об ограничениях для всех россиян

Одни из самых крупных сетей магазинов в Российской Федерации объявили о временном закрытии уже в ближайшее время: в прежний режим работы они вернутся только после завершения новогодних каникул, пишет PRIMPRESS.

Согласно заявлению ретейлеров, изменится график работы алкомаркетов «Красное&Белое» и супермаркетов товаров по сниженным ценам Fix Price в связи с наступающими десятидневными праздничными выходными. Несмотря на то, что работы названных магазинов сократится, и в связи с этим сократиться прибыль, руководство торговых предприятий все равно решилось предоставить своим сотрудникам перерыв.

Какие изменения будут в работе Fix Price: предполагается, что 31 декабря доминирующая часть торговых точек будет работать примерно на один час меньше, чем обычно. Затем 1 и 2 января большинство магазинов по всей стране будет закрыто. С 3 числа Fix Price начнут постепенно открываться, и все торговые точки заработают в прежнем режиме только с началом рабочих будней 9 января.

Вместе с тем руководство «Красного&Белого» также озвучило перемены в графике работы алкомаркета: в ночь с 31 декабря на 1 января магазины будут закрыты, и откроются только во второй половине дня 1 числа, а именно, после 13:00.