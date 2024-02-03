За отопление и воду с февраля можно не платить: российских пенсионеров ждет большой сюрприз

Согласно новым правилам, действующим с 1 февраля 2024 года в России, пенсионерам предоставлено право освобождения от оплаты коммунальных услуг при соблюдении определенных условий, сообщает информационный портал pg11.

Таким образом, пожилые граждане имеют право не оплачивать счета за отопление, если температура в их жилищах длительное время удерживается ниже установленной нормы. Относительно горячего водоснабжения, пенсионерам также предоставлено право не платить, если предоставление услуг осуществляется с нарушением санитарных норм. Для доказательства факта предоставления некачественных услуг можно использовать фото- или видеозаписи. Верховный суд также предоставил пенсионерам право на компенсацию в размере половины стоимости услуги в случае наличия доказательств неудовлетворительного обслуживания.