За отопление и воду можно не платить: эксперты рассказали, когда коммунальщикам можно отказать в оплате

Пожилым гражданам России предоставляется возможность освободиться от оплаты determinante видов коммунальных услуг. Согласно эксперту Сергею Власову, если у пенсионеров возникают вопросы к качеству предоставляемых услуг, они имеют право не платить за них.

С 1 февраля 2024 года пенсионеры будут освобождены от оплаты отопления, если температура в их домах или квартирах будет длительное время ниже нормы. То же самое применимо к горячему водоснабжению - если его качество не соответствует санитарным нормам, у пожилых граждан будет право не оплачивать данную услугу. Однако, теперь стало гораздо проще доказать недобросовестность поставщиков коммунальных услуг - всего лишь достаточно сделать фотографию или видеофиксацию проблемы.

Верховный суд предоставил пенсионерам возможность получить компенсацию в размере половины стоимости услуги, если имеются доказательства некачественного предоставления.