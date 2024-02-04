Новости России
· Алина Алмакаева

За отопление и воду можно не платить: эксперты рассказали, когда коммунальщикам можно отказать в оплате

За отопление и воду можно не платить: эксперты рассказали, когда коммунальщикам можно отказать в оплате

Подписаться в Telegram

Пожилым гражданам России предоставляется возможность освободиться от оплаты determinante видов коммунальных услуг. Согласно эксперту Сергею Власову, если у пенсионеров возникают вопросы к качеству предоставляемых услуг, они имеют право не платить за них.

С 1 февраля 2024 года пенсионеры будут освобождены от оплаты отопления, если температура в их домах или квартирах будет длительное время ниже нормы. То же самое применимо к горячему водоснабжению - если его качество не соответствует санитарным нормам, у пожилых граждан будет право не оплачивать данную услугу. Однако, теперь стало гораздо проще доказать недобросовестность поставщиков коммунальных услуг - всего лишь достаточно сделать фотографию или видеофиксацию проблемы.

Верховный суд предоставил пенсионерам возможность получить компенсацию в размере половины стоимости услуги, если имеются доказательства некачественного предоставления.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

4 часа назад

В Казани скончалась медсестра отделения реанимации РКБ

Новости Татарстана

день назад

Через месяц скопившийся снег может растаять и затопить Казань

цены уничтожение плесени

Новости Татарстана

день назад

Сотрудники прокуратуры помогли сироте получить квартиру в Казани

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

перетянуть диван цена в Москве

Новости Татарстана

3 часа назад

Жители сел под Казанью не могут уехать в город

Новости Татарстана

день назад

Минниханов дал поручение обеспечивать комфортные условия в селах при снегопадах

Новости Татарстана

день назад

Владимира Путина ждут на «Играх будущего» в Казани

Новости Татарстана

3 часа назад

Бастрыкин снова поручил возбудить уголовное дело по строительству хостела в Челнах
Лонгриды
5 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

3 часа назад

Жителям РТ рассказали мерах профилактики пневмонии

Новости Татарстана

3 часа назад

Семья из Татарстана рассказала о соцподдержке

Новости Татарстана

4 часа назад

В Татарстане снизилась добыча полезных ископаемых

Новости Татарстана

9 часов назад

Буинские семьи изготовили окопные свечи для СВО
Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать
Лонгриды
11 дней назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

день назад

Пригородный поезд Канаш – Казань будет останавливаться в Атлашкино

Новости Татарстана

день назад

В РТ после ДТП грузовик и легковушка загорелись, один человек погиб

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане погиб водитель грузовика при столкновении с бензовозом
Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой зимой