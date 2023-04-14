В Башкирии учитель истории разрисовал свастиками могилу своего бывшего ученика и его товарищей

"За Гитлера ответите!": Учитель истории изрисовал свастиками могилу своего бывшего ученика и его товарищей
Фото: открытые источники
В одном из сел в Башкирии учитель истории местной школы изрисовал свастиками могилу своего бывшего ученика и его товарищей за то, что они во время обучения у него дразнили его Гитлером, пишет Mash.
Травля педагога имела место около 10 лет назад. Тогда учителю пришлось уволиться из школы, но обзывательства не прекратились.
Мальчики окончили школу и так получилось, что одной компанией попали в смертельное ДТП.
Их могилы, расположенные рядом, педагог и заметил на сельском кладбище. После чего он нанес на надгробия свастики. Не сообщается, как будет наказан бывший педагог.