В Башкирии учитель истории разрисовал свастиками могилу своего бывшего ученика и его товарищей

В одном из сел в Башкирии учитель истории местной школы изрисовал свастиками могилу своего бывшего ученика и его товарищей за то, что они во время обучения у него дразнили его Гитлером, пишет Mash.

Травля педагога имела место около 10 лет назад. Тогда учителю пришлось уволиться из школы, но обзывательства не прекратились.

Мальчики окончили школу и так получилось, что одной компанией попали в смертельное ДТП.

Их могилы, расположенные рядом, педагог и заметил на сельском кладбище. После чего он нанес на надгробия свастики. Не сообщается, как будет наказан бывший педагог.