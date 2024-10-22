За это теперь будут лишать прав: автолюбители в шоке

На проходящей в Екатеринбурге выставке «Дорога 2024» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко выступил с предложением ввести серьёзные санкции для водителей, которые смотрят видео во время вождения.

Основной акцент он сделал на водителях грузовиков и автобусов, предложив лишать их прав за подобные нарушения. Хотя идея вызвала широкое обсуждение, она также породила вопросы о том, как именно можно фиксировать такие нарушения.

Суровые санкции для водителей грузовиков

В качестве примера Петушенко привёл недавний инцидент на трассе М-11, где водитель «Газели» врезался в другой автомобиль, отвлекшись на просмотр сериала. По его мнению, такие случаи должны строго наказываться, особенно среди водителей тяжёлых транспортных средств, таких как грузовики и автобусы. Он подчеркнул, что водители категорий С и D несут большую ответственность, сравнив их с владельцами оружия. В связи с этим Петушенко предложил внести соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают наказание вплоть до лишения водительских прав.

Как выявить нарушение?

Главный вопрос, который возник у общественности, — это как фиксировать факт просмотра видео за рулём. В настоящее время камеры дорожного наблюдения могут фиксировать использование смартфонов, за что уже предусмотрен штраф, однако выявить, что именно показывается на экране устройства, они не могут. Петушенко не уточнил, каким образом будет определяться просмотр видеоконтента во время вождения, что оставляет инициативу открытой для дальнейшего обсуждения.

Риски для всех участников дорожного движения

Идея введения жёстких санкций для водителей грузовиков и автобусов объясняется высокими рисками, которые создают тяжелые транспортные средства на дорогах. Петушенко отметил, что получить права на управление такими машинами можно после минимальной подготовки, что добавляет к проблеме еще больше вопросов о безопасности. Введение штрафов и лишения прав за просмотр видео за рулём может стать важным шагом в повышении уровня ответственности на дорогах.

Инициатива Вячеслава Петушенко о введении наказаний за просмотр видео за рулём вызвала активное обсуждение. Вопрос о том, как именно фиксировать это нарушение, остаётся открытым, но сама идея ужесточения санкций для водителей грузовиков и автобусов может быть поддержана в рамках усилий по повышению безопасности на дорогах.