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· 16+ · Алина Алмакаева

«За это полностью запретят садиться за руль»: водителей ждет печальный сюрприз: уже в августе

С 1 августа  2024  года  в  России  вступает  в...

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С 1 августа 2024 года в России вступает в силу закон, который может оставить без водительских прав миллионы автомобилистов. Речь идет о новых полномочиях судебных приставов, которые теперь смогут самостоятельно ограничивать право на управление транспортом за долги свыше 10 тысяч рублей.

Запрет на вождение – быстро и бесповоротно:

Важно отметить, что данная мера будет применяться в кратчайшие сроки. Если решение о запрете будет принято, например, в пятницу, то уже с понедельника водитель не сможет сесть за руль ни своего, ни чужого автомобиля. Обнаружение водителя с активным ограничением грозит ему полноценным лишением прав.

Борьба с неплательщиками или давление на должников?

С одной стороны, новые правила направлены на повышение собираемости долгов и наведение порядка в платежной системе. Автомобиль для многих – не роскошь, а средство передвижения и заработка. Поэтому запрет на вождение может стать серьезным стимулом для погашения задолженностей.

Однако эксперты отмечают, что такой подход может ударить и по тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации и не имеет возможности быстро расплатиться с долгами. Лишение прав в таких случаях может лишь усугубить и без того непростое положение граждан.

Необходим индивидуальный подход:

Важно, чтобы при принятии решений о запрете на управление транспортом судебные приставы руководствовались не только суммой долга, но и учитывали материальное положение граждан, наличие у них иждивенцев, а также другие значимые факторы. В противном случае, стремление к повышению эффективности взыскания долгов может привести к нарушению прав и законных интересов граждан.

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