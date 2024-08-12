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· 16+ · Алина Алмакаева

«За это окончательно запретят садиться за руль»: водителей ждет неожиданный сюрприз: уже в августе

С  1  августа  2024  года  в  России  вступают ...

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С 1 августа 2024 года в России вступают в силу новые правила, которые могут оставить некоторых водителей без прав, даже если они не нарушали правила дорожного движения.

Главная новость: судебные приставы получают право ограничивать право управления транспортом за долги свыше 10 тысяч рублей.

Что это значит на практике?

Если у вас имеется задолженность по штрафам, налогам, алиментам или другим платежам, превышающая указанную сумму, приставы могут внести ваши данные в специальную базу.

Ограничение вступает в силу практически мгновенно.

Если вас остановят сотрудники ГИБДД, и в базе будет информация об ограничении, вас могут лишить водительских прав.

Зачем это делается?

По мнению властей, такая мера должна повысить собираемость долгов и приучить граждан к финансовой дисциплине. Однако многие эксперты отмечают и негативные стороны такого подхода. Лишение водительских прав может сильно ударить по тем, кто использует автомобиль для работы или проживает в регионах с плохой транспортной доступностью.

Важно помнить:

Новые правила касаются всех без исключения автовладельцев.

Информация об ограничении может появиться в базе ГИБДД уже через несколько дней после решения приставов.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, рекомендуется заранее проверить наличие задолженностей и своевременно их погашать.

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