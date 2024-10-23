За эти действия теперь будут лишать прав: автолюбители в шоке

На выставке «Дорога 2024» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил новую инициативу по ужесточению наказаний для водителей, которые смотрят видео за рулём.

Основное внимание было уделено водителям грузовиков и автобусов, для которых Петушенко предложил ввести санкцию в виде лишения прав.

Предложение Петушенко: лишение прав за видео за рулём

По словам Петушенко, особенно важно ужесточить наказание для водителей транспортных средств категорий С и D. Он привёл недавний случай, когда на трассе М-11 водитель грузовика, отвлечённый просмотром сериала, спровоцировал ДТП, врезавшись в другой автомобиль. Именно такие инциденты, по мнению главы «Автодора», должны стать причиной для пересмотра законодательства.

«Владельцы грузовых компаний должны принять более строгие меры, а в случае ДТП водители, которые смотрели видео за рулём, должны нести ответственность вплоть до лишения водительских прав», — заявил Петушенко.

Сравнение водителей с владельцами оружия

Петушенко также подчеркнул, что водители тяжёлого транспорта несут такую же ответственность за свою деятельность, как и владельцы оружия, поскольку их ошибки могут привести к серьёзным последствиям для окружающих. Он отметил, что в настоящее время получить право управлять грузовиком или автобусом можно после базовой подготовки, что делает ситуацию на дорогах ещё более рискованной.

Проблема фиксации нарушений

Вопрос о том, как именно выявлять факт просмотра видеозаписей за рулём, остаётся открытым. Вячеслав Петушенко не уточнил механизм выявления нарушений. Современные камеры способны фиксировать использование смартфонов во время движения, однако определить, что конкретно отображается на экране водителя, такие системы пока не могут. В этом контексте возникает вопрос, как именно можно будет доказать факт просмотра видео.

Ещё одна проблема связана с тем, что видео может транслироваться через мультимедийные системы автомобилей. Это усложняет контроль за водителями, ведь такие системы используются легально и не подпадают под существующие штрафы за использование смартфона за рулём.

Что дальше?

Предложение Петушенко, если оно будет поддержано и реализовано, может войти в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), что станет ещё одним шагом в сторону ужесточения ответственности водителей за отвлечение внимания на дороге. На текущий момент наказание за использование телефона во время вождения уже предусмотрено в виде штрафа, но инициатива «Автодора» предлагает вывести ответственность на новый уровень, особенно в случае ДТП.

Мнения экспертов

Многие эксперты отмечают, что усиление контроля за поведением водителей необходимо, особенно для тех, кто управляет крупными транспортными средствами. Однако остаётся открытым вопрос об эффективных и справедливых методах выявления таких нарушений. Современные технологии развиваются, но пока они не способны точно зафиксировать, смотрит ли водитель видео, или пользуется другим разрешённым приложением.

Инициатива Вячеслава Петушенко может стать важным шагом к усилению безопасности на дорогах России, однако для её реализации потребуются серьёзные доработки в законодательстве и технологии фиксации нарушений. Безопасность на дорогах — одна из важнейших задач, и каждое новое предложение по её улучшению вызывает общественный резонанс. Лишение прав за просмотр видео за рулём — мера суровая, но потенциально действенная, особенно для водителей тяжёлых транспортных средств.