Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

За эти действия теперь будут лишать прав: автолюбители в шоке

На выставке «Дорога 2024» председатель правлени...

zr.ru

Подписаться в Telegram

На выставке «Дорога 2024» председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко предложил новую инициативу по ужесточению наказаний для водителей, которые смотрят видео за рулём.

Основное внимание было уделено водителям грузовиков и автобусов, для которых Петушенко предложил ввести санкцию в виде лишения прав.

Предложение Петушенко: лишение прав за видео за рулём

По словам Петушенко, особенно важно ужесточить наказание для водителей транспортных средств категорий С и D. Он привёл недавний случай, когда на трассе М-11 водитель грузовика, отвлечённый просмотром сериала, спровоцировал ДТП, врезавшись в другой автомобиль. Именно такие инциденты, по мнению главы «Автодора», должны стать причиной для пересмотра законодательства.

«Владельцы грузовых компаний должны принять более строгие меры, а в случае ДТП водители, которые смотрели видео за рулём, должны нести ответственность вплоть до лишения водительских прав», — заявил Петушенко.

Сравнение водителей с владельцами оружия

Петушенко также подчеркнул, что водители тяжёлого транспорта несут такую же ответственность за свою деятельность, как и владельцы оружия, поскольку их ошибки могут привести к серьёзным последствиям для окружающих. Он отметил, что в настоящее время получить право управлять грузовиком или автобусом можно после базовой подготовки, что делает ситуацию на дорогах ещё более рискованной.

Проблема фиксации нарушений

Вопрос о том, как именно выявлять факт просмотра видеозаписей за рулём, остаётся открытым. Вячеслав Петушенко не уточнил механизм выявления нарушений. Современные камеры способны фиксировать использование смартфонов во время движения, однако определить, что конкретно отображается на экране водителя, такие системы пока не могут. В этом контексте возникает вопрос, как именно можно будет доказать факт просмотра видео.

Ещё одна проблема связана с тем, что видео может транслироваться через мультимедийные системы автомобилей. Это усложняет контроль за водителями, ведь такие системы используются легально и не подпадают под существующие штрафы за использование смартфона за рулём.

Что дальше?

Предложение Петушенко, если оно будет поддержано и реализовано, может войти в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), что станет ещё одним шагом в сторону ужесточения ответственности водителей за отвлечение внимания на дороге. На текущий момент наказание за использование телефона во время вождения уже предусмотрено в виде штрафа, но инициатива «Автодора» предлагает вывести ответственность на новый уровень, особенно в случае ДТП.

Мнения экспертов

Многие эксперты отмечают, что усиление контроля за поведением водителей необходимо, особенно для тех, кто управляет крупными транспортными средствами. Однако остаётся открытым вопрос об эффективных и справедливых методах выявления таких нарушений. Современные технологии развиваются, но пока они не способны точно зафиксировать, смотрит ли водитель видео, или пользуется другим разрешённым приложением.

Инициатива Вячеслава Петушенко может стать важным шагом к усилению безопасности на дорогах России, однако для её реализации потребуются серьёзные доработки в законодательстве и технологии фиксации нарушений. Безопасность на дорогах — одна из важнейших задач, и каждое новое предложение по её улучшению вызывает общественный резонанс. Лишение прав за просмотр видео за рулём — мера суровая, но потенциально действенная, особенно для водителей тяжёлых транспортных средств.

Самые свежие новости саммита BRICS в телеграм-канале мероприятия BRICS | Главные новости БРИКС

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

Финальный аккорд: как казанцы остались без мобильного интернета из-за саммита БРИКС

Важное в РТ

22 часа назад

ВТБ Лизинг поставил партию фургонов для грузоперевозок в Республике Татарстан

кто травит тараканов в москве

Новости Татарстана

день назад

В Челнах легковушка влетела в фуру: видео

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Это не обязательно делать самостоятельно: показываем, как казанцы упрощают свою жизнь

ремонт выключателя света в квартире в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Гидрометцентр Татарстана сообщил о приближающемся снеге

Новости Казани

день назад

В Управлении образования Казани прокомментировали драку 2 учителей

Новости Казани

день назад

Александр Вучич объяснил, почему не участвует в саммите БРИКС в Казани

Новости Казани

6 часов назад

Генсек ООН Гутерриш прибыл в Казань

Новости Казани

20 часов назад

Истребитель ВКС России сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани
Новости Татарстана
40 минут назад

Индийский блогер: иностранцы думают, что россияне из-за санкций едят саранчу

Известно, что сам молодой человек проживает в Т...

Новости Казани

20 минут назад

Столицу России предложили перенести из Москвы в Казань

Новости России

22 часа назад

Более половины жителей ПФО считают высокий процент по вкладам возможностью обогнать инфляцию

Новости Казани

час назад

Президент Таджикистана Рахмон высказался о погоде в Казани

Новости Казани

5 часов назад

Симоньян: саммит БРИКС в Казани показывает усталость от лицемерия Запада
Лукашенко 23 октября направится в Казань
Новости Казани
2 часа назад

Лукашенко 23 октября направится в Казань

Новости Казани

16 часов назад

Стала известна программа концерта, который смотрят лидеры БРИКС в Казани

Новости Татарстана

18 часов назад

Президент Республики Конго прибыл в Казань

Новости Татарстана

18 часов назад

Путин: Татарстан может гордиться своими темпами развития
Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят нов...
Интересное в Казани
6 дней назад

Будущее за IT: как в Академии «ТОП» готовят новое поколение профессионалов