YouTube вновь заработал в Российской Федерации: проверьте работоспособность у себя

В 2024 году российские пользователи испытали возвращение доступа к платформе YouTube без ограничений, что стало возможным после временных изменений в её функционировании на территории России.

Эта информация была сообщена через Telegram-канал «Эксплойт». Проблемы с доступом начались с июля, когда Роскомнадзор ввёл меры по замедлению работы сервиса, ассоциировав их с устареванием кеш-серверов Google, которые не соответствовали текущим требованиям по скорости загрузки контента.

Обсуждение на уровне государственных органов

В сентябре ассоциация «Ростелесеть», представляющая интересы 200 региональных операторов связи, выразила своё недовольство текущей ситуацией, направив жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о дискриминационных условиях работы YouTube, что могло влиять на качество предоставляемых услуг и нарушать конкурентный баланс.

Взгляды и комментарии от политических фигур

Отношение к ситуации со стороны высокопоставленных официальных лиц было двойственным. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев указывал на несовершенство действий в отношении YouTube, критикуя платформу за предвзятое отношение к российским медиаресурсам и продвижение идеологических врагов России. Дмитрий Песков также упомянул, что проблемы с YouTube должны решаться не только на уровне ограничений, но и через диалог и поиск консенсуса.

Прогнозы и возможные последствия

На текущий момент не совсем ясно, как долго продлится безограниченный доступ к YouTube и какие долгосрочные меры могут быть приняты государственными органами в ответ на развитие ситуации. Решения ФАС по жалобе «Ростелесети» станут определяющими в вопросе дальнейшего регулирования работы видеоплатформы на территории России.

