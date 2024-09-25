YouTube вновь заработал в России: проверьте работоспособность у себя

Часть российских пользователей вновь получила доступ к платформе YouTube в полном объеме, несмотря на ранее введенные ограничения.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Эксплойт». Хотя платформа не работает стабильно для всех, многие россияне уже заметили положительные изменения. Что стало причиной такого поворота событий и чего ждать дальше?

Что произошло?

В середине сентября Роскомнадзор подтвердил, что с июля активно ведет работу по замедлению работы YouTube на территории России. Это было связано с якобы устаревшими кеш-серверами Google, которые, по заявлениям «Ростелекома» и РКН, становились причиной проблем с доступом к контенту. Однако на деле это выглядело как попытка ограничить популярную платформу, которая остается одной из главных площадок для обмена информацией и видеоконтентом.

20 сентября ассоциация «Ростелесеть», объединяющая около 200 региональных операторов связи, направила жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Ассоциация обвинила Google в дискриминационных действиях из-за замедления работы YouTube. Это заявление стало еще одним звеном в цепочке конфронтации между российскими операторами связи и американской корпорацией, сообщает gazeta.ru.

Почему доступ к YouTube был ограничен?

Официально причиной замедления работы YouTube в России назывались технические проблемы с кеш-серверами. Однако многие считают, что это связано с политикой контентной модерации платформы. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее выразил недовольство тем, как YouTube блокирует российские ресурсы и продвигает контент, который воспринимается в

России как враждебный.

«В ограничительных мерах против YouTube нет ничего хорошего», — отметил Медведев, добавив, что видеохостинг «некрасиво» блокирует российские каналы, а продвигает тех, кого в России считают оппозиционными или антигосударственными. Такие действия, по его словам, негативно сказываются на информационной безопасности и доступе российских граждан к альтернативной точке зрения.

Чего ожидать дальше?

Пока неясно, станет ли восстановление работы YouTube для части пользователей постоянным или это временное явление. Ассоциация «Ростелесеть» продолжает настаивать на отмене дискриминационных условий и свободном доступе ко всем ресурсам платформы для российских пользователей.

Многие эксперты полагают, что конфликт вокруг YouTube еще далек от разрешения. Российские власти продолжают ужесточать меры по контролю за информационным пространством, и YouTube, как одна из крупнейших мировых платформ, неизбежно становится объектом этих мер.

Реакция пользователей

Восстановление работы YouTube вызвало положительную реакцию среди пользователей. Для многих это стало возможностью снова смотреть любимых блогеров, образовательные и развлекательные каналы без ограничений и задержек. Тем не менее, стабильность работы платформы пока остается под вопросом.

«Я заметил, что видео стали загружаться быстрее, и пропала постоянная буферизация. Надеюсь, это не временно», — поделился один из пользователей на форуме.

Пока не все россияне могут беспрепятственно пользоваться платформой. Некоторые сообщают, что доступ к YouTube по-прежнему ограничен, и часть контента остается недоступной или загружается с задержками.

Роль ФАС и дальнейшие шаги

Федеральная антимонопольная служба еще не дала официальный ответ на жалобу «Ростелесети», но если она поддержит позицию ассоциации, это может привести к серьезным изменениям в работе платформы на территории России. Вопрос о доступе к YouTube уже вышел за рамки чисто технической проблемы и стал политическим.

Многие считают, что в сложившейся ситуации важна роль международных переговоров и возможные договоренности между российскими и зарубежными компаниями. В любом случае, пользователям остается лишь следить за развитием событий и надеяться на стабилизацию ситуации.

Появившиеся сообщения о восстановлении работы YouTube в России дают надежду на улучшение ситуации для пользователей. Однако, учитывая политический контекст и продолжающиеся переговоры, будущее доступа к платформе остаётся неопределённым. Пользователи и операторы связи надеются на скорое разрешение конфликта, которое позволит беспрепятственно использовать все возможности одной из крупнейших видеоплатформ мира.

