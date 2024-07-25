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WildBerries захвачен кавказцами? Кадыров сделал экстренное заявление о ситуации с маркетплейсом

В эпицентре деловой и личной драмы оказалась се...

womandblog.ru

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В эпицентре деловой и личной драмы оказалась семья Владислава Бакальчука, основателя крупнейшего в России онлайн-ритейлера Wildberries.

Рамзан Кадыров, глава Чеченской Республики, выразил свою поддержку Бакальчукам, которые столкнулись с серьезными трудностями после атаки на их бизнес.

Рамзан Кадыров рассказал о длительной дружбе с семьей Бакальчук и выразил обеспокоенность по поводу их текущего положения. Он подчеркнул, что Татьяна Бакальчук, супруга Владислава, была насильно оторвана от семьи, что оставило её и семерых детей в затруднительном положении без возможности встреч.

Вильфанд высказался против действий компании Russ Outdoor, указывая на их агрессивные попытки захвата контроля над Wildberries. Он особо отметил, что действия этой компании, которая значительно меньше по размеру и не связана с интернет-ретейлом, имеют признаки нелегальности.

Татьяна Бакальчук оспорила обвинения в рейдерском захвате, заявив, что сложившаяся ситуация является частью процесса развода. Она утверждала, что все действия по реструктуризации бизнеса были согласованы с Владиславом.

Кадыров заявил, что поручил рассмотрение этого вопроса Адаму Делимханову, депутату Государственной Думы РФ и его близкому союзнику. Он подчеркнул свою решимость восстановить законные права семьи Бакальчук и предпринять шаги против лиц, замешанных в незаконных действиях.

Эта история является ярким примером того, как профессиональные конфликты могут переплетаться с личными обстоятельствами, превращаясь в сложные и многогранные драмы. Поддержка высокопоставленных чиновников, таких как Рамзан Кадыров, может оказать значительное влияние на разрешение таких споров, подчеркивая необходимость правовой защиты и личной безопасности в бизнесе.

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