WildBerries всё? Тимати вмешался в конфликт по дележу маркетплейса

В последнее время бизнес-сцена России оказалась втянута в громкий скандал, связанный с одним из крупнейших российских онлайн-ритейлеров Wildberries.

Публичное видеообращение рэпера Тимати, в котором он выразил поддержку Владиславу Бакальчуку, мужу основательницы компании Татьяны Бакальчук, добавило остроты ситуации, сообщает forbes.ru.

Ключевые детали ситуации

Тимати в своем видео обратился к неустановленным «третьим лицам», обвиняемым в попытке рейдерского захвата Wildberries, призывая их «вернуть жену в семью». Это заявление было сделано на фоне сложных событий вокруг бракоразводного процесса и реорганизации компании.

Обвинения в рейдерстве

Владислав Бакальчук и ряд политических фигур, включая главу Чечни Рамзана Кадырова, выразили мнение, что за изменениями в компании стоят определенные силы, которые пытаются изъять контроль над бизнесом. Сообщалось о «юридических махинациях», в результате которых активы Wildberries переходят в чужие руки.

Реакция Татьяны Бакальчук

Татьяна Бакальчук опровергла обвинения в рейдерстве, заявив, что изменения в структуре компании были продиктованы стратегическими соображениями развития бизнеса. Она уточнила, что лично приняла решения, связанные с будущим Wildberries, и призвала общественность не рассматривать ее как жертву обстоятельств.

Конфликт вокруг Wildberries демонстрирует сложность управления крупным бизнесом в условиях публичной огласки и вмешательства различных общественных и политических сил. Ситуация продолжает развиваться, и общественность ждет дальнейших разъяснений от действующих лиц компании и официальных органов.