Новости России
· Артем Акчурин

Wildberries хотят закрыть: стало известно какие претензии есть к ритейлеру

Wildberries хотят закрыть: стало известно какие претензии есть к ритейлеру

РБК

Подписаться в Telegram

Депутат Госдумы Сергей Миронов вынес на обсуждение инициативу, направленную на тщательный анализ деятельности крупного онлайн-ритейлера Wildberries в России.

Под основу данной инициативы положены обвинения в адрес компании, которые касаются ее возможной причастности к незаконной миграции.

Миронов настаивает на необходимости для Wildberries пересмотреть свой стратегический подход и убедиться в том, что их деятельность соответствует российскому законодательству. Он подчеркивает, что ни одна компания, независимо от своего масштаба и популярности, не должна пренебрегать юридическими стандартами страны.

Предложение Миронова вызвало широкие обсуждения среди общественности и представителей бизнеса, акцентируя внимание на балансе между коммерческим успехом и законным поведением. Поднятые в ходе дебатов вопросы отражают глубокую озабоченность соблюдением законов и этических принципов в деловой среде, а также на влиянии действий крупных корпораций на общественное благополучие в России.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Стало известно расписание матчей «Рубина»

Новости Татарстана

3 часа назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

можно ли избавиться от борщевика на участке

Новости Татарстана

час назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

когнитивно-поведенческая терапия обучение в Самаре

Новости Казани

день назад

В Казани у Голубых озер размыло дорогу

Новости Татарстана

3 часа назад

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

Новости Татарстана

день назад

В РТ затоплено более 60 приусадебных участков и 6 мостов
Новости Татарстана
час назад

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

3 человека погибли в аварии на трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск – Казань

Новости Татарстана

3 часа назад

На ж/д станции в Казани почтовый поезд сбил мужчину

Новости России

38 минут назад

Сбер поддержал Всероссийскую олимпиаду для школьников по экономике

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане стали больше тратить на ритуальные услуги

Новости Казани

19 часов назад

В Казани эвакуировали ТЦ «Кольцо»
Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео
Новости Татарстана
3 часа назад

Последствия жуткого ДТП под Зеленодольском попали на видео

Новости Казани

20 часов назад

Из Белгородской области в Казань и Тулу вывезли 400 детей

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане станет теплее до +17 градусов

Новости Казани

день назад

В Казани за сутки произошло 116 ДТП
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще