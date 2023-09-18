WhatsАpp теперь точно заблокируют! В Госдуме сделали важное заявление

В связи с увеличением возможностей приложения WhatsApp, его работа может быть переосмыслена, как сообщает PRIMPRESS со ссылкой на ТАСС. Эту позицию высказал первый замглавы Комитета Госдумы России по информационной политике, Антон Горелкин.

Он отметил, что в случае, если продукты компании, которая запрещена в России начнут активно распространять информацию через функционал WhatsApp, официальное отношение к его деятельности на территории Российской Федерации может быть пересмотрено. Поначалу при блокировке продуктов компании, WhatsApp был исключением, так как это приложение служило средством связи, а не площадкой для размещения информации.