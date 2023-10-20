WhatsApp открыл новую возможность: теперь допустимо одновременно использовать несколько аккаунтов

Разработчики WhatsApp сделали доступным использование двух аккаунтов одновременно одним пользователем. Теперь, чтобы сделать это, понадобится второй номер телефона.

Как будет работать нововведение, пояснил SMM-эксперт Артем Ратников:

"Думаю, что это будет работать точно так же, как и в Telegram, когда изначально ты должен регистрироваться с нового устройства. То есть ты должен вставить симку, пройти регистрацию, получить эсэмэску и так далее, после чего можно будет подключиться на одном устройстве сразу в два аккаунта и просто между ними переключаться".