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WhatsApp открыл новую возможность: теперь допустимо одновременно использовать несколько аккаунтов

WhatsApp открыл новую возможность: теперь допустимо одновременно использовать несколько аккаунтов

Фото: социальные сети

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Разработчики WhatsApp сделали доступным использование двух аккаунтов одновременно одним пользователем. Теперь, чтобы сделать это, понадобится второй номер телефона.
Как будет работать нововведение, пояснил SMM-эксперт Артем Ратников:

"Думаю, что это будет работать точно так же, как и в Telegram, когда изначально ты должен регистрироваться с нового устройства. То есть ты должен вставить симку, пройти регистрацию, получить эсэмэску и так далее, после чего можно будет подключиться на одном устройстве сразу в два аккаунта и просто между ними переключаться".

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