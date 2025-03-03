WhatsApp не будет работать на тысячи смартфонов в России с 10 марта: сохраните данные, пока не стало поздно

С начала весны 2025 года WhatsApp начнёт поэтапное прекращение поддержки устаревших моделей смартфонов.

Это изменение затрагивает определённые модели, которые не смогут обеспечить функционирование обновлённых версий приложения из-за ограничений старых операционных систем.

Окончание поддержки устаревших устройств

В частности, устройства как iPhone 6 и iPhone 6 Plus окажутся среди тех, кто потеряет доступ к мессенджеру, если не будет обновлен до iOS 15.1 или более поздней версии. Это требование продиктовано введением новых функций, которые требуют более продвинутых технологических возможностей и повышенной безопасности.

Неполадки в работе мессенджера коснулись пользователей мирового масштаба

Конец февраля был омрачён глобальными сбоями в работе WhatsApp, отмеченными тысячами пользователей, включая значительное число жалоб из России. Особенно активно ситуация обсуждалась в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Ставропольская области.

Эти обновления и проблемы подчёркивают важность своевременного обновления программного обеспечения для поддержания актуальности функций и обеспечения безопасности личных данных, сообщает kp.ru.