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Взрыв у ТЦ «Мега» и масштабных пожар: что известно к этому часу?

В Екатеринбурге сегодняшней ночью произошёл мощ...

gosrf.ru

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В Екатеринбурге сегодняшней ночью произошёл мощный взрыв вблизи торгового центра "Мега", что вызвало значительный пожар. Свидетели предполагают, что причиной взрыва, вероятно, стал газовый баллон. Пожар охватил дачное товарищество, расположенное напротив ТЦ.

Согласно данным МЧС, выяснилось, что огонь затронул жилой дом и хозяйственные постройки. На данный момент информации о пострадавших нет.

Среди разрушенных объектов оказался дом Елены Кольцовой, известной активистки экологических движений и защитницы природы. Общественный деятель сообщил, что Кольцова связывает инцидент с актом поджога. В этом году она активно боролась против застройки озера Малая Здохня, где произрастают редкие виды растений. За день до происшествия она обсуждала планы по проведению экологических экскурсий.

По данным, пожар произошёл в садоводческом товариществе, сообщение о котором поступило в 2:15. Для локализации огня было задействовано 13 пожарных и 4 единицы техники. К четырем утра пламя удалось остановить, жертв и пострадавших не зафиксировано.

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